Минобороны утвердило порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим Общество

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, в котором утверждён порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, мобилизованные россияне будут получать ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую службу и до дня освобождения от неё.

В случает, если военнослужащий заключил контракт, он начнёт получать выплаты с того дня, как документ вступит в силу.

Ежемесячная социальная выплата будет начисляться одновременно с денежным довольствием. В последний месяц службы боец получит выплату за количество прослуженных дней.

Ранее сообщалось, что меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, действующие меры поддержки будут распространяться на всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а не только на тех, кто заключил контракты после 24 февраля.