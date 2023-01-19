Более 844 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 844 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Как отметил директор департамента Андрей Житников, объем вывезенного снега эквивалентен более чем 55 тысячам самосвалов.

По словам главы Автозаводского района Александра Нагина, основные автомобильные дороги и внутриквартальные проезды в районе от снега расчищены. С начала зимы с улиц Автозаводского района вывезено более 60 тысяч кубометров снега.

В Ленинском районе сегодня в первой половине дня работы по уборке снега проводились по адресам: ул. Гвоздильная, 14, ул. Дружбы, 9, ул. Геройская, 1, ул. Молодая Гвардия, 29 и др. В ночь с 23 на 24 января обслуживающие район организации вывозили снег с территории вдоль проспекта Ленина. В настоящее время работы продолжаются на второстепенной дороге проспекта Ленина.

За прошедшие сутки с территории Сормовского района было вывезено более 2,6 тысяч кубометров снега. Сегодня работы идут на ул. Дмитрий Павлова, с участков улиц Краснодарской и Танкистов, пр. Кораблестроителей. Также запланирован вывоз снега на улицах Кима, Ясной, Землячки. Ручная уборка тротуаров осуществляется на ул. Коминтерна, Карпинского, Культуры, Вождей революции, Исполкома, Островского, Коммуны и других.

В Нижегородском районе малой техникой и ручным трудом снег убирают на набережной Федоровского, в Александровском саду, в сквере у Зачатьевской башни, в Звездинском сквере, в сквере напротив дома №47 по улице Гоголя, в сквере Красная горка, на Нижне-Волжской набережной.

В Канавинском районе вывоз снега проходит в сквере Чкалова, по улицам Сергея Есенина, Сергея Акимова. Также тротуары чистят на улицах Прокофьева, Литвинова, Самаркандской. Обработка пешеходных дорожек идет в сквере "Мать и дитя", в сквере имени А.И. Григорьева, в сквере Гордеевский, в сквере Чкалова и на Мещерском озере.

В Московском районе работы ведутся на проспекте Героев, Московском шоссе, а также с улиц Куйбышева, Коминтерна и Красные

В Приокского районе снег был вывезен с улиц Невской, Терешковой, Бонч-Бруевича, Военных Комиссаров и Цветочной.

В Советском районе за минувшие сутки снегоуборочные работы проводились на проспекте Гагарина, ул.Гаражной, ул.Адмирала Васюнина, ул.Ломоносова, ул.Чукотской, ул.Бекетова и ул.Юбилейной. Сегодня рабочие задействованы на улицах: Артельной, Чукотской, Ванеева, Белинского, Рыбинской, Агрономической, Богородского, Нартова и в переулке Звенигородском.

Ранее сообщалось, что станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода.