Павильоны у Речного вокзала в Нижнем Новгороде будут реконструированы Общество

Фото: минград Нижегородской области

Нижегородский минстрой выдал разрешение на реконструкцию кассовых павильонов у Речного вокзала, сообщается на сайте ведомства.

Речь о двух одноэтажных зданиях — блоках А и Б, которые находятся по обе стороны от памятника Труженикам Волги. Общая площадь павильонов составляет около 750 кв. метров. Разрешение выдано судоходной компании "Волжское пароходство".

Отметим, что в апреле архитектурный облик будущих павильонов был утвержден региональным минградом. Проект предполагает обновление существующих конструкций с сохранением их функционального назначения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году речной транспорт в Нижегородской области перевез свыше 115 тысяч пассажиров. Также стало известно, что в 2026 году планируется запустить новый межрегиональный речной рейс из Нижнего Новгорода в Астрахань. Еще один маршрут собираются организовать до Выксы.