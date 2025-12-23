Павильоны у Речного вокзала в Нижнем Новгороде будут реконструированы

Фото:
Нижегородский минстрой выдал разрешение на реконструкцию кассовых павильонов у Речного вокзала, сообщается на сайте ведомства.
Речь о двух одноэтажных зданиях — блоках А и Б, которые находятся по обе стороны от памятника Труженикам Волги. Общая площадь павильонов составляет около 750 кв. метров. Разрешение выдано судоходной компании "Волжское пароходство".
Отметим, что в апреле архитектурный облик будущих павильонов был утвержден региональным минградом. Проект предполагает обновление существующих конструкций с сохранением их функционального назначения.
Ранее сообщалось, что в 2025 году речной транспорт в Нижегородской области перевез свыше 115 тысяч пассажиров. Также стало известно, что в 2026 году планируется запустить новый межрегиональный речной рейс из Нижнего Новгорода в Астрахань. Еще один маршрут собираются организовать до Выксы.
