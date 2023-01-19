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Общество

Институт биологии старения откроется в ННГУ им. Лобачевского

25 января 2023 14:07  [68] Общество
Алексей Москалев

Алексей Москалев

Фото: Telegram-канал Елены Загайновой

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Институт биологии старения откроется в ННГУ им. Лобачевского. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ректор вуза Елена Загайнова.

Согласно информации, решение об открытии нового института было принято сегодня на заседании Ученого совета.

Елена Загайнова отметил, что сейчас в России нет институтов, изучающих конкретно биологию старения.

Новое подразделения займется разработкой часов старения для разных функциональных систем организма, анализом данных ЭКГ и компьютерной томографии методами искусственного интеллекта, созданием систем краткосрочного и долгосрочного предсказания развития сердечно-сосудистых заболеваний, организацией "кардиокабинета" для телемедицинской поддержки людям с патологиями сердца

В структуру Института войдут лаборатория системной медицины здорового старения, лаборатория диагностики и прогнозирования развития ССЗ, лаборатория цифровой психофизиологии и лаборатория по изучению клеточного старения.

Возглавит новое структурное подразделение московский биолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году.

Также напомним, что два нижегородских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира.

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Теги:
Вузы ННГУ
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