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Общество

Школьный учебник по истории с разделом о СВО подготовят уже в марте 2023 года

25 января 2023 14:18  [38] Общество

Новый учебник по истории для старших классов с разделом о спецоперации подготовят уже в марте 2023 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая в МГОУ перед педагогами и студентами в честь Дня студенчества.

Как сообщает телеканал "360", вопрос о том, когда в российских учебниках появится информация о спецоперации, задал победитель конкурса "Учитель года России — 2022" Дмитрий Лутовинов.

"У нас этот раздел уже в программе есть, с целями и задачами [СВО]. Сегодня разрабатывается новый учебник истории, объединяющий всеобщую историю Российской Федерации, где подробно будут описаны и причины, и задачи. Учебник будет готов уже в марте для старших классов", — цитирует слова Сергея Кравцова "360".

Министр просвещения высказал надежду, что уже со следующего учебного года новым учебником смогут воспользоваться в школах. Предварительно пройдёт повышение квалификации учителей.

Ранее сообщалось, что курс по начальной военной подготовке для старших классов появится во всех школах России со следующего учебного года. 

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу.

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Теги:
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