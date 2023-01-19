Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
26 января 2023 16:05  [72] В Нижегородском филиале "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года
26 января 2023 15:42  [78] Дума Дзержинска одобрила внесение изменений в "Программу 100"
24 января 2023 16:27  [304] Законопроект о самозапрете граждан на кредиты и займы внесут в Госдуму
23 января 2023 11:07  [1344] Зарплата нижегородских учителей в 2023 году проиндексирована на 31,6%
20 января 2023 16:54  [486] Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями
19 января 2023 14:43  [379] Реализацию "Программы - 100" обсудили на комитете по экономике Думы Дзержинска
19 января 2023 14:19  [326] "Россети" увеличили энергоэффективность ключевого центра питания Нижегородской области
18 января 2023 17:35  [584] Индексацию зарплат российских бюджетников проведут в январе
18 января 2023 10:43  [322] Стоимость продуктов в Нижегородской области в 2022 году увеличилась на 9,8%
18 января 2023 10:13  [261] Дума Дзержинска поддержала предложенные изменения в стратегию развития города до 2030 года
Экономика

Дума Дзержинска одобрила внесение изменений в "Программу 100"

26 января 2023 15:42  [78] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты городской Думы приняли изменения в Стратегию социально-экономического развития Дзержинска до 2030 года, а именно в одно из приложений к документу – "Программу 100".

В документе расширен список мероприятий до 94 единиц, а также уточнены суммы средств на их осуществление с учетом принятого бюджета на 2023 год и предстоящий плановый период. Общая сумма необходимых вложений из федерального, областного и местного бюджетов выросла с 53,7 млрд. рублей до 65,9 млрд. рублей. 

Среди включенных в Программу пунктов – подготовка сметной документации для демонтажа и снос аварийного жилья, строительство спортивного комплекса с ледовой ареной МБУ СШОР борьбы "Созвездие", строительство дома культуры в поселке Пыра, расширение ОЭЗ "Кулибин", строительство экопромышленного парка.

"Мы поддержали предложение администрации внести изменения в "Программу 100". Как и предполагалось изначально, этот ориентировочный план по развитию города будет дополняться и актуализироваться. Например, в связи с тем, что Дзержинск получил звание "город трудовой доблести", в программу включено комплексное благоустройство площади Узловой. Там будет установлена памятная стела "Дзержинск - город трудовой доблести". Срок - 2024 год. В депутатских кулуарах идут обсуждения по другим целям, которые нужно будет включить в план. С другой стороны, возможно, какие-то мероприятия потеряют свою актуальность и будут исключены из программы", - прокомментировала председатель городской Думы Виктория Николаева.

Ранее реализацию "Программы - 100" обсудили на комитете по экономике Думы Дзержинска.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph