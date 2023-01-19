Дума Дзержинска одобрила внесение изменений в "Программу 100" Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты городской Думы приняли изменения в Стратегию социально-экономического развития Дзержинска до 2030 года, а именно в одно из приложений к документу – "Программу 100".

В документе расширен список мероприятий до 94 единиц, а также уточнены суммы средств на их осуществление с учетом принятого бюджета на 2023 год и предстоящий плановый период. Общая сумма необходимых вложений из федерального, областного и местного бюджетов выросла с 53,7 млрд. рублей до 65,9 млрд. рублей.

Среди включенных в Программу пунктов – подготовка сметной документации для демонтажа и снос аварийного жилья, строительство спортивного комплекса с ледовой ареной МБУ СШОР борьбы "Созвездие", строительство дома культуры в поселке Пыра, расширение ОЭЗ "Кулибин", строительство экопромышленного парка.

"Мы поддержали предложение администрации внести изменения в "Программу 100". Как и предполагалось изначально, этот ориентировочный план по развитию города будет дополняться и актуализироваться. Например, в связи с тем, что Дзержинск получил звание "город трудовой доблести", в программу включено комплексное благоустройство площади Узловой. Там будет установлена памятная стела "Дзержинск - город трудовой доблести". Срок - 2024 год. В депутатских кулуарах идут обсуждения по другим целям, которые нужно будет включить в план. С другой стороны, возможно, какие-то мероприятия потеряют свою актуальность и будут исключены из программы", - прокомментировала председатель городской Думы Виктория Николаева.

Ранее реализацию "Программы - 100" обсудили на комитете по экономике Думы Дзержинска.