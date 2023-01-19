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Общество

Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к прогнозируемому снегопаду

26 января 2023 16:43  [112] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к прогнозируемому в конце рабочей недели снегопаду. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, вчера вечером и ночью дорожные службы готовились к ледяному дождю. Так, противогололедными материалами были обработаны основные магистрали.

Сейчас на улицах города дежурят 112 комбинированных дорожных машин.

Как рассказал заместитель исполнительного директора АО "Домоуправляющая компания Приокского района" Алексей Хохлов, компания в районе очищает 260 кровель. Он отметил, что жителей предупреждают о работах, а процесс проходит под контролем мастера.

С начала этого года в Приокском районе было вывезено более 75 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что более 844 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы.

Также напомним, что станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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