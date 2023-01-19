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Общество

Нижегородка совместно с IT-компанией Lad создала приложения для помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов

26 января 2023 17:18  [75] Общество

Фото: Анастасия Трошина

Нижегородка совместно с IT-компанией Lad создала приложения для помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Историю Анастасии Трошиной рассказала pravda-nn.ru.

Согласно информации, чат-бот в Telegram "Твоя ИПРА" предоставляет достоверную информацию о мерах господдержки для детей с инвалидностью в Нижегородской области.

Этот вопрос для Анастасии очень актуален, так как она воспитывает 5-летнего Диму, у которого в 1 год был установлен синдром ДЦП. После множества процедур и бумажкой волокиты к ней и пришла идея создать виртуальный помощник. Многие матери, вместе с которыми Анастасия встречалась в больницах, не знали о тех льготах и мерах поддержки, которые для них предусмотрены.

"Доходило даже до того, что они мне звонили, присылали программы реабилитации. А я им четко писала, какие документы нужно оформить, куда пойти и что с собой взять, чтобы они не тратили время на поиск информации", — рассказывает Анастасия Трошина.

Изначально планировалось создать приложение, в которое пользователь загружает фотографию программы реабилитации - и на основе этого получает необходимую информацию. Однако со временем стало ясно, что это слишком затратно и не так эффективно. Telegram-бот же для многих куда удобнее и функциональнее. Кроме того, для него не нужно скачивать на телефон еще одно приложение.

В сентябре 2022 года Анастасия победила в грантовом конкурсе Росмолодежи, по итогам которого получила 50 тысяч рублей на реализацию чат-бота.

В разработке бота помогла компания Lad из Нижнего Новгорода. При этом все тексты, команды и структуру нижегородка писала сама. Также самостоятельно искала все организации, их адреса и контакты.

С января 2023 года бесплатный чат-бот "Твоя ИПРА" начал работать в полной мере. К нему уже присоединились 120 человек. Он доступен бесплатно по ссылке.

Сейчас в приложении доступна информация о том, куда человек может обратиться в Нижегородской области для оформления документов по инвалидности, какие меры господдержки ему положены и что необходимо для их получения. При этом нужные организации и точные контакты пользователь может найти по месту своего пребывания в регионе.

Также в ближайшее время появятся и другие функции. Например, напоминания о сроках продления льгот или же возможность запроса информации по юридическим вопросам. Кроме того, приложение планируют масштабировать и на другие регионы России.

Ранее сообщалось, что нижегородская художница с инвалидностью Дарья Минеева помогает другим инвалидам с помощью творчества.

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Теги:
IT Инвалиды
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