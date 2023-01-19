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Лёгкий мороз до -8° и небольшой снег прогнозируются в Нижегородской области в выходные

27 января 2023 10:22  [71] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Последние несколько дней в Нижегородской области развивалось потепление, которое спровоцировал атлантический циклон. Как итог - прошедшие накануне ледяные дожди и ухудшение дорожной обстановки. Однако уже сегодня циклон сместится на восток, и в регионе установится комфортная для зимы минусовая температура.

Так, в пятницу становится облачная погода, прогнозируется небольшой снег и довольно ощутимый юго-западный ветер до 4,5 м/с. В течение дня столбики термометров поднимутся с утренних -7° до -4...-5°. Атмосферное давление немного ниже нормы - 749-752 мм рт.ст. Также синоптики предупредили об опасном погодном явлении - гололёдно-изморозевых отложениях.

В субботу, 28 января, ожидаются слабые осадки, температура воздуха утром составит -4...-5°, днём опустится до -6°, а вечером - до -7...-8°. Ветер будет дуть слабый, 1-2 м/с.

В воскресенье, 29 января, продолжится небольшой снег, ветер повернёт с юга и немного окрепнет. Температура установится в пределах -6...-8°, а ночью опустится до -9°.

Напомним, что одни из самых высоких сугробов России в новогодние праздники были зафиксированы в Нижнем Новгороде.

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