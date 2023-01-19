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Бизнес

"Металлообрабатывающая компания-НН" расширит свое производство на территории Богородска

27 января 2023 14:56  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Металлообрабатывающая компания-НН" расширит свое производство на территории Богородска. Для этого предприятие и Корпорация развития Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно информации, компания планирует построить дополнительный цех для производства металлических изделий, в первую очередь, для нефтегазовой промышленности.

В проект будет инвестировано 20 млн рублей. В новом цехе планируется создать 100 новых рабочих мест, а построен он будет в 2024-2025 годах.

Как рассказал гендиректор ООО "Металлообрабатывающая компания-НН" Константин Мокеев, увеличить объемы производства во многом стала возможно после увеличения мощности энергоснабжения на 150 кВт. В этом предприятию также помогла Корпорация развития.

Ранее сообщалось, что производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области.

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Теги:
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