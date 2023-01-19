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"Металлообрабатывающая компания-НН" расширит свое производство на территории Богородска. Для этого предприятие и Корпорация развития Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно информации, компания планирует построить дополнительный цех для производства металлических изделий, в первую очередь, для нефтегазовой промышленности.
В проект будет инвестировано 20 млн рублей. В новом цехе планируется создать 100 новых рабочих мест, а построен он будет в 2024-2025 годах.
Как рассказал гендиректор ООО "Металлообрабатывающая компания-НН" Константин Мокеев, увеличить объемы производства во многом стала возможно после увеличения мощности энергоснабжения на 150 кВт. В этом предприятию также помогла Корпорация развития.
Ранее сообщалось, что производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области.
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