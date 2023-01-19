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Общество

Нижегородский журналист и писатель Александр Цирульников скончался на 86-м году жизни

28 января 2023 18:31  [67] Общество
Александр Цирульников

Александр Цирульников

Фото: пресс-служба ЗСНО, архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни известного нижегородского журналиста и писателя Александра Цирульникова. Он скончался на 86-м году жизни.

Александр Маркович - журналист, писатель, поэт, автор фильмов и программ. Он несколько десятилетий работал на горьковском телевидении, был собкором Гостелерадио СССР, долгое время работал на телерадиокомпании ГТРК "Нижний Новгород". Его гостями и собеседниками были космонавты, артисты, спортсмены, политики, музыканты, среди которых: Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко, Николай Черкасов, Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов, Дмитрий Шостакович и многие другие.

Александр Цирульников являлся заслуженным работником культуры РФ, членом союза журналистов СССР и РФ, членом Союза писателей РФ, почётным гражданином Нижегородской области.

В 2011 году Цирульников получил орден Дружбы. В 2016 году стал лауреатом Премии Нижнего Новгорода за книгу "Сбирание памяти: слово о друге". В 2018 году Александр Цирульников был награждён орденом Почета.  

Глеб Никитин отметил вклад Александра Цирульникова в развитие региона.

"Александр Маркович по-настоящему любил Нижегородскую область, был ее патриотом. При этом его работы всегда были интересны широкому кругу людей, находили отклик у зрителей, читателей, слушателей. В его книгах и репортажах не было сиюминутной конъюнктуры, стремления любой ценой завоевать внимание. Он всегда бережно находил интересные и познавательные моменты, предлагал интересные идеи, был талантливым поэтом и прозаиком, умел находить общий язык с самыми разными людьми. Его можно было назвать живой летописью региона. Он оставил после себя очень богатое творческое наследие. Книги Александра Марковича обязательно будут читать и изучать новые поколения", - сказал Глеб Никитин.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и близким покойного. 

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