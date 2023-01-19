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Происшествия

Бывшего начальника нижегородского исправительного центра при колонии №9 осудили за взятку

30 января 2023 12:04  [65] Происшествия

Фото: кадр с оперативного видео

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Бывший начальник ИУФИЦ при ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Нижегородской области Максим Караваев осуждён за получение взятки от заключённого. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Напомним, оперативники задержали Караваева в октябре 2021. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

В ходе следствия было установлено, что начальник исправительного центра в период с октября 2020 по сентябрь 2021 года получил от осужденного взятку в виде имущества на общую сумму около 100 тысяч рублей. В ответ со стороны Караваева предполагалось общее покровительство и предоставление на системной основе облегчённого режима отбывания наказания.

Суд признал Максима Караваева виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей с лишением права в течение трёх лет занимать определённые должности на госслужбе.

В пресс-службе УФСБ добавили, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывший начальник ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков приговорён к 3 годам колонии по статье 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Теги:
Уголовное дело ФСБ ФСИН
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