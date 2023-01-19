Один человек погиб из-за пожара в жилом доме в Лысковском районе Происшествия

Один человек стал жертвой пожара, который произошел в жилом доме в деревне Коробиха Лысковского района.

Как сообщили в нижегородском ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано ночью 30 января.

Спасатели сразу же выдвинулись на место ЧП, пожар был ликвидирован около 5 часов утра на общей площади 148 кв. м. В результате пожара погиб один человек.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Автозаводском районе.