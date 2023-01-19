Один человек погиб из-за пожара в жилом доме в Лысковском районе

Один человек стал жертвой пожара, который произошел в жилом доме в деревне Коробиха Лысковского района.
Как сообщили в нижегородском ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано ночью 30 января.
Спасатели сразу же выдвинулись на место ЧП, пожар был ликвидирован около 5 часов утра на общей площади 148 кв. м. В результате пожара погиб один человек.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Автозаводском районе.
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