Отца и сына задержали в Павловском районе за продажу наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отца и сына задержали в Павловском районе за продажу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 21-летний молодой человек и его 43-летний отец были задержаны в конце ноября 2022 года.

Во время досмотра у них было изъято 7 пакетиков с марихуаной, а в гараже нашли 6 банок с растительным веществом общим весом около 120 грамм, весы, упаковочный материал, пустые пакетики, мобильные телефоны, а также свёрток с высушенными частями растения.

Как рассказали задержанные, они сами употребляют наркотики и решили заняться сбытом веществ через закладки. Оптовые партии веществ они закупали у третьих лиц и фасовали его в гараже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 УК РФ (...покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Нижнем Новгороде студентку по подозрению в сбыте наркотиков.