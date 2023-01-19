Карманницу-рецидивистку арестовали в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде арестована 41-летняя женщина, которая совершила серию карманных краж в общественном транспорте. Общая материальная ценность похищенного составила более 340 000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Согласно материалам уголовного дела, ранее судимая нижегородка с января по август 2022 года похищала сотовые телефоны, кошельки с деньгами и документы у пассажиров общественного транспорта – в трамваях, маршрутных такси и автобусах.

Сотрудники уголовного розыска установили личность карманницы и задержали её.

Подозреваемая рассказала, что похищенные мобильники сбывала третьим лицам, а деньги тратила по своему усмотрению. Также часть украденных вещей была изъята полицейскими в ходе обыска в квартире фигурантки.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину, а также из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем).

В настоящее время расследование завершено и с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что шестерых похитителей более 1000 м телекоммуникационного кабеля задержали в Дзержинске.

Кроме того, полицейские в Нижнем Новгороде задержали воровку, приходившую к пенсионерам под видом соцработника.