Грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Автозаводском районе Происшествия

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижнему Новгороду

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожилая жительница Нижнего Новгорода пострадала в результате ДТП в Автозаводском районе. Об этом сообщили в отделении по пропаганде БДД городского ОГИБДД.

Авария произошла днём 31 января на улице Толбухина. Согласно информации, водитель КАМАЗа совершил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пенсионерка была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.

Напомним, четыре человека погибли в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель Hyundai Solaris совершил разворот через двойную сплошную и выехал по полосу встречного движения, где врезался в самосвал Shacman.