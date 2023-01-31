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Общество

Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей

01 февраля 2023 12:11  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, отремонтировано было помещение площадью 74,6 кв. м. В нем заменены системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установлены новые оконные блоки и двери, обновлены напольная плитка и сантехническое оборудование.

Как рассказала главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова, ежегодно женская консультация оказывает медицинскую помощью 8,8 тыс. жительниц Сосновского района.

Кроме того, в марте в учреждение поступит новый УЗИ-аппарат.

В региональном Минздраве отметили, что в структуру учреждения входит головное медучреждение и 19 сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Всего медицинскую помощь в больнице регулярно получают 16,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что отделение реанимации отремонтировали в Нижегородском гериатрическом центре.

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Теги:
Здравоохранение Сосновский район
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