Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, отремонтировано было помещение площадью 74,6 кв. м. В нем заменены системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установлены новые оконные блоки и двери, обновлены напольная плитка и сантехническое оборудование.

Как рассказала главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова, ежегодно женская консультация оказывает медицинскую помощью 8,8 тыс. жительниц Сосновского района.

Кроме того, в марте в учреждение поступит новый УЗИ-аппарат.

В региональном Минздраве отметили, что в структуру учреждения входит головное медучреждение и 19 сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Всего медицинскую помощь в больнице регулярно получают 16,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что отделение реанимации отремонтировали в Нижегородском гериатрическом центре.