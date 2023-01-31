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Происшествия

Более 300 грамм наркотиков изъяли у сбытчиков в Володарском районе

02 февраля 2023 12:28  [30] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 грамм наркотиков изъяли у сбытчиков в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в Володарском районе был остановлен автомобиль двух мужчин 47 и 49 лет, подозреваемых в сбыте наркотиков.

При обыске у них были свертки с марихуаной общей массой 72,47 грамма.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье 228 ч. 2 УК РФ  (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и статье 228.1 ч. 3 п. "б" УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Также во время обыска в доме одного из подозреваемых было обнаружено два свертка и один пакет с коноплей общей массой 305 грамм.

Задержанный 47-летний мужчина ранее судим не был, а вот его 49-летний знакомый был судим за незаконный оборот наркотиков. 

Ранее сообщалось, что наркотики нашли в квартире у жителя Дзержинска.

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Теги:
Володарский район Наркотики
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