Две выставки о Сталинградской битве открылись в Нижегородском музее-заповеднике "Исторический парк «Россия – моя история" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две выставки о Сталинградской битве открылись в Нижегородском музее-заповеднике "Исторический парк "Россия – моя история" на улице Совнаркомовской, 13. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, экспозиции "Сталинград – история победы" и "Победа от Волги свой путь начинала" будут работать до 9 мая 2023 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что посещение таких выставок будет полезным людям всех возрастов.

Мультимедийная выставка "Сталинград – история Победы" в хронологическом порядке расскажет посетителям о ходе битвы, останавливаясь на ее ключевых событиях: "Мамаев курган", "Дом Павлово", "Воздушная блокада" и другие.

В экспозиции "Победа от Волги свой путь начинала" представлены предметы обмундирования, военного снаряжения, награды и личные вещи Героя Советского Союза А.И. Шапошникова, а также Н.И. Волостнова, Л.Я. Михайленко и других горьковчан, принимавших участие в Сталинградской битве. Также посетители могут увидеть образцы оружия того времени.

Ранее сообщалось, что более 90 документов представлено на выставке "Горьковчане – Сталинграду" в Русском музее фотографии.