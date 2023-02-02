Ученые ПИМУ приняли участие в разработке нового костнозамещающего материала Общество

Имплантация материала в кость кролика Фото: пресс-служба ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета совместно со специалистами Института металлоорганической химии РАН разработали инновационный костнозамещающий материал для лечения переломов и опухолей костей. Об этом сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Согласно информации, новая разработка отличается от существующих материалов тем, что она, как и природная кость, обладает неупорядоченными порами разного размера. Это увеличивает приживаемость кости к искусственному материалу.

Также материал насыщается антибиотиком, что позволяет избежать развития инфекции .

Разработка представляет собой композитный материал, обладающий 70%-й пористостью, а также системой открытых взаимосвязанных пор размером от 1 до 50 микрон, что обеспечивает высокое сцепление материала с клетками человека, а также позволяет циркулировать газам и жидкостям внутри материала.

Как отметил ректор ПИМУ Николай Карякин, в мире не существует аналогов данного материала.

В ходе экспериментов на кроликах было установлено, что материал хорошо встраивается в организм и не вызывает побочных эффектов, а костная ткань, прорастающая сквозь него, более плотная, чем при использовании стандартного костнозамещающего материала.

В дальнейшем ученые планируют насытить материал антибиотиком широкого спектра с эффектом постепенного высвобождения, что позволит не только профилактировать инфекцию, но и лечить уже инфицированные костные дефекты.

Разработка в первую очередь может использоваться для восстановления позвонков, трубчатых костей и других губчатых костей.

Ранее сообщалось, что ПИМУ совместно с НИУ ВШЭ разрабатывает мобильное приложение для измерения уровня стресса.

Также напомним, что ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний.