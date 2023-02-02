Тепличный комплекс загорелся в Опалихе утром 3 февраля

Тепличный комплекс по адресу д. Опалиха,1 в Кстовском районе загорелся утром 3 февраля.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, пожар был локализован на общей площади 144 кв.м. В ликвидации последствий ЧС участвуют 22 человека и 5 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет, а причины возгорания выясняются.
Ранее ГАЗель сгорела в ЖК "Окский Берег".
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