Нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, гранты были вручены по трем направлениям в сфере образования.

Также мэр выразил уверенность в том, что грантополучатели успешно потратят средства для реализации своих проектов.

На конкурс "Молодой педагог" было подано 59 заявок, из которых было выбрано 40 лучших учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Они получили гранты в размере 25 тысяч рублей.

Также 10 нижегородских школ получили гранты в размере 500 тысяч рублей за патриотические программы.

Ранее сообщалось, что топ-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов.