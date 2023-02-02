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Нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, гранты были вручены по трем направлениям в сфере образования.
Также мэр выразил уверенность в том, что грантополучатели успешно потратят средства для реализации своих проектов.
На конкурс "Молодой педагог" было подано 59 заявок, из которых было выбрано 40 лучших учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Они получили гранты в размере 25 тысяч рублей.
Также 10 нижегородских школ получили гранты в размере 500 тысяч рублей за патриотические программы.
Ранее сообщалось, что топ-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов.
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