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Общество

Нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего"

03 февраля 2023 14:42  [2] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, гранты были вручены по трем направлениям в сфере образования.

Также мэр выразил уверенность в том, что грантополучатели успешно потратят средства для реализации своих проектов.

На конкурс "Молодой педагог" было подано 59 заявок, из которых было выбрано 40 лучших учителей, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного образования. Они получили гранты в размере 25 тысяч рублей.

Также 10 нижегородских школ получили гранты в размере 500 тысяч рублей за патриотические программы.

Ранее сообщалось, что топ-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов.

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