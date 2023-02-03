Подростки Нижнего Новгорода и Дзержинска могут принять участие в профориентационных занятиях с применением VR-технологий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подростки Нижнего Новгорода и Дзержинска могут принять участие в профориентационных занятиях с применением VR-технологий "Мир профессий виртуальным взглядом". Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, в Дзержинске мероприятие пройдет 7 февраля с 15:00 до 16:00, а в Нижнем Новгороде – 9 февраля с 13:00 до 15:00.

Ребятам с помощью VR-приложения "Навигатум" расскажут об истории возникновения профессий. Приложение позволяет увидеть целостную картину мирового рынка труда, показывая взаимосвязи отраслей и востребованных профессий.

Также в рамках мероприятия карьерные консультанты познакомят ребят с востребованными и престижными видами профессий и наиболее популярными направлениями профессионального обучения, помогут оценить их личные качества и мотивацию к работе, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, замотивируют на развитие в соответствующем направлении.

Более подробную информацию можно получить в филиалах Нижегородского центра занятости населения.

Ранее сообщалось, что комплексная модернизация службы занятости пройдет в Нижегородской области в 2023 году.