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Общество

Нижегородцам напомнили о важности онконастороженного поведения во Всемирный день борьбы против рака

04 февраля 2023 11:42  [40] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцам напомнили о важности онконастороженного поведения во Всемирный день борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля.

Как отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, первичная диагностика занимает особое место в выявлении онкологических проблем, при этом можно выделить группы людей, которые более подвержены факторам риска.

Больше всего рискам подвержены курящие, те, кто регулярно посещает солярии, люди, подвергшиеся длительному воздействию ионизирующего излучения, сотрудники химических производств, контактирующие с токсичными веществами, например, с красками, лаками, клеем, асбестом. Пристальное внимание к своему здоровью стоит также уделять людям, страдающим предраковыми заболеваниями, например, мастопатией и полипозом кишечника, а также больным, инфицированным некоторыми видами вирусов, в том числе вирусом папилломы человека, гепатитом В и С, вирусом Эпштейна-Барра, вирусом герпеса. Существенным фактором риска является также наследственная предрасположенность к возникновению онкологических заболеваний.

По словам Натальи Савицкой, сегодня медицине доступны высокотехнологичные методы исследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний в рамках профилактического осмотра и диспансеризации, которые всем необходимо проходить с определенной периодичностью.

Так, женщинам старше 18 лет рекомендуется ежегодно проходить скрининг на выявление злокачественных образований шейки матки, а женщинам в возрасте от 40 до 75 лет – раз в два года делать маммографию в целях диагностики онкологии молочных желез. В свою очередь, мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет необходимо проходить скрининг на выявление рака предстательной железы.

В зрелом возрасте гражданам также следует осуществлять диагностику злокачественных новообразований пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстого кишечника и прямой кишки. Кроме того, каждому человеку рекомендовано периодически проходить осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологии: он включает осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов.

Ранее сообщалось, что почти 60% онкологических заболеваний в Нижегородской области выявляются на ранней стадии.

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Теги:
Здравоохранение онкология
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