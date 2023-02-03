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Общество

Более 100 лицензий на открытие новых аптек и медицинских учреждений было выдано в Нижегородской области в 2022 году

06 февраля 2023 12:29  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 100 лицензий на открытие новых аптек и медицинских учреждений было выдано в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, в прошедшем году в Минздрав поступило 225 заявок о дополнении лицензий новыми адресами или новыми услугами, что в 1,4 раза больше показателей 2021 года, когда поступило 157 обращений.

Также в 2022 году было предоставлено 108 лицензий. Этот показатель практически равен уровню 2021 года. Как отметили в Минздраве, потребность лицензиатов в открытии новых медицинских организаций и аптек сохранилась на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о возрождении производственных аптек.

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Теги:
Здравоохранение
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