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Происшествия

Житель Кулебак зарезал своего нового знакомого и спрятал тело в погребе

06 февраля 2023 15:36  [47] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Житель Кулебак зарезал своего нового знакомого и спрятал тело в погребе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 1 февраля в доме на улице Филатова подозреваемый находился в гостях у 61-летнего мужчины, с которым он познакомился в этот же день. 

Во время распития алкоголя гость набросился на хозяина квартиры, избил его и несколько раз ударил потерпевшего ножом, от чего тот скончался на месте.

Для сокрытия преступления 36-летний злоумышленник спрятал тело в погребе и замыл следы крови, после чего скрылся, но был задержан в тот же день и заключен под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство)

Ранее сообщалось, что жительница Дивеевского района предстанет перед судом за убийство новорожденного.

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Теги:
Кулебаки Убийство
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