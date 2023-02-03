Житель Кулебак зарезал своего нового знакомого и спрятал тело в погребе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Житель Кулебак зарезал своего нового знакомого и спрятал тело в погребе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 1 февраля в доме на улице Филатова подозреваемый находился в гостях у 61-летнего мужчины, с которым он познакомился в этот же день.

Во время распития алкоголя гость набросился на хозяина квартиры, избил его и несколько раз ударил потерпевшего ножом, от чего тот скончался на месте.

Для сокрытия преступления 36-летний злоумышленник спрятал тело в погребе и замыл следы крови, после чего скрылся, но был задержан в тот же день и заключен под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство)

Ранее сообщалось, что жительница Дивеевского района предстанет перед судом за убийство новорожденного.