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Движение перекроют в поселке Новинки на время проведения "Лыжни России - 2023" 11 февраля

06 февраля 2023 15:43  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две улицы будут закрыты для транспорта в поселке Новинки на время проведения "Лыжни России - 2023" 11 февраля. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 7:00 до 16:00 будут закрыты участок улицы Гагарина от улицы Школьной до дома №18 и участок по улице Новая напротив дома №20.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Въезд с улицы Окской в поселок Новинки с 7:00 до 12:00 будет организован через улицы Приокская и Богородская.

Выезд транспорта из поселка на улицу Окскую с 7:00 до 16:00 организуют через улицы Нижегородская и Магистральная.

Напомним, Всероссийские лыжные соревнования "Лыжня России - 2023" пройдут в Нижнем Новгороде в 41 раз.

В программе соревнований: корпоративный забег ГТО, детский забег, семейный забег, традиционный массовый старт на 5 и 10 километров, забег почетных гостей.

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Теги:
движение Транспорт
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