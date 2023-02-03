Пожар на НПЗ в Кстовском районе ликвидирован

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе ликвидировано.
Как сообщили в пресс-службе Нижегородского НПЗ, задымление было зафиксировано на производственном объекте Установки замедленного коксования (УЗК).
Оперативные службы предприятия совместно с сотрудниками МЧС Нижегородской области оперативно потушили возгорание.
В результате инцидента пострадавших, а также угрозы экологии Кстову и его жителям нет. В настоящее время предприятие уже работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проводит проверку по факту пожара в кстовской промзоне.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+