Пожар на НПЗ в Кстовском районе ликвидирован Происшествия

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Кстовском районе ликвидировано.​

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского НПЗ, задымление было зафиксировано на производственном объекте Установки замедленного коксования (УЗК).

Оперативные службы предприятия совместно с сотрудниками МЧС Нижегородской области оперативно потушили возгорание.

В результате инцидента пострадавших, а также угрозы экологии Кстову и его жителям нет. В настоящее время предприятие уже работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура проводит проверку по факту пожара в кстовской промзоне.