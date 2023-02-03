Количество президентских премий лучшим учителям увеличено в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество президентских премий лучшим учителям увеличено в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности до 1250. Ранее премии выдавались только 1000 педагогов.

Указ вступил в силу с 6 февраля.

Напомним, Указом президента России от 28 ноября 2018 года №679 были учреждены премии лучшим учителям в размере 200 тыс. рублей каждая. В конкурсе могут участвовать учителя образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие стаж педагогической деятельности не менее трёх лет.

Количество премий лучшим учителям для каждого из субъектов страны определяется министерством просвещения Российской Федерации. Для Нижегородской области была установлена квота в 19 премий.

Ранее сообщалось, что нижегородским школам и педагогам вручили гранты в рамках конкурсов "Молодой педагог" и "Патриоты Нижнего".