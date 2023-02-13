Перечень школьников, получающих бесплатное питание, расширят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде планируется расширить перечень льготников, которые получают бесплатное питание в школах. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии Гордумы по социальной политике.
Согласно информации, в список льготных категорий добавят детей, один из родителей которых служит в нацгвардии РФ и принимает участие в спецоперации, а также детей участвующих в СВО военнослужащих-контрактников.
Отмечается, что льгота в виде бесплатного питания будет предоставляться на период участия родителя в спецоперации.
На данные цели из городского бюджета будет выделено 15,053 млн рублей.
Решение вступит в силу после официального опубликования, уточнили на заседании.
Председатель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина подчеркнула, что оказание такой меры социальной поддержки очень своевременно.
"Мы постоянно говорим о том, что необходимо поддерживать семьи мобилизованных нижегородцев и максимально окружать их заботой и вниманием. Городской властью предлагаются действенные меры поддержки, в том числе и бесплатное питание в школах для детей, родители которых мобилизованы в зону специальной военной операции", – сказала она.
Напомним, нижегородские учащиеся начальных классов получают бесплатное питание с конца 2020 года.
Кроме того, бесплатное питание в школах предоставлено прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы на заседании 27 июля 2022 года.
А с октября аналогичная льгота введена для семей мобилизованных нижегородцев и добровольцев.
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