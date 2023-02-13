Перечень школьников, получающих бесплатное питание, расширят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде планируется расширить перечень льготников, которые получают бесплатное питание в школах. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии Гордумы по социальной политике.

Согласно информации, в список льготных категорий добавят детей, один из родителей которых служит в нацгвардии РФ и принимает участие в спецоперации, а также детей участвующих в СВО военнослужащих-контрактников.

Отмечается, что льгота в виде бесплатного питания будет предоставляться на период участия родителя в спецоперации.

На данные цели из городского бюджета будет выделено 15,053 млн рублей.

Решение вступит в силу после официального опубликования, уточнили на заседании.

Председатель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина подчеркнула, что оказание такой меры социальной поддержки очень своевременно.

"Мы постоянно говорим о том, что необходимо поддерживать семьи мобилизованных нижегородцев и максимально окружать их заботой и вниманием. Городской властью предлагаются действенные меры поддержки, в том числе и бесплатное питание в школах для детей, родители которых мобилизованы в зону специальной военной операции", – сказала она.

Напомним, нижегородские учащиеся начальных классов получают бесплатное питание с конца 2020 года.

Кроме того, бесплатное питание в школах предоставлено прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы на заседании 27 июля 2022 года.

А с октября аналогичная льгота введена для семей мобилизованных нижегородцев и добровольцев.