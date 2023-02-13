Нижегородская школа-интернат №39 отметила 110-летний юбилей Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Школа-интернат №39 Нижнего Новгорода отпраздновала 110-летнего юбилея образовательной организации. В актовом зале учебного заведения стоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали учащиеся и педагоги, а также почётные гости.

Как отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, школа имеет ключевое значение не только в коррекционной педагогике региона, но и в истории всей российской дефектологии.

Учебное заведение учреждено в 1913 году и стало первым в Нижегородской области и третьим в России по обучению и воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями.

За эти годы у школы накопилось множество успехов и достижений. Кроме того, благодаря реализации в образовательном учреждении госпрограммы "Доступная среда", маломобильные дети-инвалиды могут обучаться в классах вместе со сверстниками.

На базе школы регулярно проводятся областные и городские семинары и научно-практические конференции по обучению детей с тяжёлыми и множественными нарушениями в развитии, а также расстройствами аутистического спектра. А при содействии Приволжского медуниверситета школа-интернат №39 принимает участие в федеральном проекте "Приоритет 2030".

"Школа имеет славную историю, поддерживает и развивает принципы образования и воспитания детей с особенностями в развитии, заложенные отцом коррекционной педагогики Львом Семёновичем Выготским. Используя методы комплексной медико-психолого-педагогической коррекции, педагоги прививают обучающимся трудовые навыки, направленные на социальную адаптацию, самореализацию и активное участие в жизни общества", – добавила директор образовательного учреждения Татьяна Давлетбаева.

Как рассказали в администрации, сейчас в школе обучается 151 ребёнок с лёгкой с тяжёлой степенью умственной отсталости, в том числе 113 детей-инвалидов, 52 человека с расстройствами аутистического спектра, 13 человек с ДЦП и 12 человек с синдромом Дауна.

Родители отмечают позитивные изменения в своих детях, которые достигнуты благодаря работе педагогического коллектива.

Ранее сообщалось, что Фонд помощи детям и молодежи "Обнажённые сердца" Натальи Водяновой открыл новое пространство Центра поддержки семьи по адресу ул. Красносельская д. 9а. Учреждение бесплатно оказывает эффективную помощь детям и молодым людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями.