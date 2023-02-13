Почти 400 единиц техники и более 800 рабочих убирают снег с улиц Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 400 единиц техники и более 800 рабочих убирают снег с улиц Нижнего Новгорода. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Андрей Житников.

Согласно информации, обработка дорог противогололедными материалами и расчистка основных магистралей началась еще вчера.

В связи с тем, что снегопад продолжится в течение недели, коммунальные службы приведены в усиленный режим работы.

Так, в Московском районе работы идут на ул.Чаадаева, Черняховского, на Сормовском шоссе, а также на ул.Буревестника и Баранова, Березовской и Бурнаковской.

В Ленинском районе дороги очищаются в микрорайоне "Молитовский", на улицах Фабричной, Новикова-Прибоя, Удмуртской, подъеме на Мызинский мост, около сквера "Техноткань", на улицах Тургайской и Академика Баха, тротуаров на Мичурина, 1, внутриквартальных проездах на проспекте Ленина, 51/2, 53, 61А, около станции метро "Пролетарская", а также территорий общественных пространств.

В Приокском районе утром работы прошли в микрорайонах Щербинки и Суриковский, а также на улице Горной. Сейчас противогололедными материалами обрабатывается проспект Гагарина.

В Канавинском районе уборка снега проходит по улицам Сергея Есенина, Сергея Акимова, Самаркандской, Совнаркомовской, в сквере "Мать и дитя", в сквере имени А.И. Григорьева, в сквере Гордеевский, в сквере Чкалова и на Мещерском озере.

В Советском районе снег вывезен с ул.Академика Сахарова, ул.Полтавской, ул.Ванеева, ул.Республиканской, ул.Богородского и других. Также противогололедными материалами обработаны Окский съезд, пл.Лядова, Молитовский мост, ул.Ванеева, ул.Бекетова. Остановочные павильоны привели в порядок на проспекте Гагарина, ул.Бекетова, ул. Адмирала Васюнина и других.

В Автозаводском районе снег убирают с дорог по ул. Ореховской, Лескова, Колхозной, Южном шоссе, Переходникова, Рельсовой, Героя Васильева, пр. Бусыгина, пр. Молодежный и других.

В Нижегородском районе уборка снега производится на площади Свободы, площади Минина и Пожарского, улицах Нижне-Печёрская, Верхне-Печёрская, Рождественской, Семашко, Большой Покровской и других.

В Сормовском районе запланирован вывоз снега на участках улиц Вахтангова, Исполкома, Базарной, Ефремова, с остановок общественного транспорта на пр.Кораблестроителей. Идет очистка тротуаров и лестниц на пл.Славы, ул.Свободы, Сутырина, пр.Союзном. Также производится очистка пешеходных переходов, тротуаров на бульваре Юбилейный, ул.Культуры, В.Революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, Героев Космоса и других.

Напомним, утром 20 февраля в Нижнем Новгороде из-за снегопада образовались девятибалльные пробки. Ситуацию усугубляют ДТП.