Фото:
Специалисты Роспотребнадзора в 2022 году выявили 22 пассажира с COVID-19 в нижегородском аэропорту им. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, в 2022 году Роспотребнадзор проверил 387 самолетов, прибывших в Нижний Новгород, досмотрел 59 994 пассажиров и членов экипажей.
В ходе мероприятий были выявлены 7 пассажиров с симптомами, не исключающими инфекционные заболевания, из них 85,7% составляют воздушно-капельные инфекции, 14,3% – острые кишечные инфекции.
Также было организовано выборочное экспресс-тестирование прибывающих пассажиров. В прошлом году в аэропорту им. Чкалова тесты сдали 855 иностранцев и 142 россиянина. Коронавирус выявили у 20 иностранных граждан и двух граждан России.
Ранее сообщалось, что почти 13% тестов на COVID-19 в Нижегородской области - положительные.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+