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Общество

Специалисты Роспотребнадзора в 2022 году выявили 22 пассажира с COVID-19 в нижегородском аэропорту

20 февраля 2023 16:04  [40] Общество

Фото: Анастасия Макарычева

Специалисты Роспотребнадзора в 2022 году выявили 22 пассажира с COVID-19 в нижегородском аэропорту им. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в 2022 году Роспотребнадзор проверил 387 самолетов, прибывших в Нижний Новгород, досмотрел  59 994 пассажиров и членов экипажей.

В ходе мероприятий были выявлены 7 пассажиров с симптомами, не исключающими инфекционные заболевания, из них 85,7% составляют воздушно-капельные инфекции, 14,3% – острые кишечные инфекции.

Также было организовано выборочное экспресс-тестирование прибывающих пассажиров. В прошлом году в аэропорту им. Чкалова тесты сдали 855 иностранцев и 142 россиянина. Коронавирус выявили у 20 иностранных граждан и двух граждан России.

Ранее сообщалось, что почти 13% тестов на COVID-19 в Нижегородской области - положительные.

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Теги:
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