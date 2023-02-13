Около 200 представителей ЛДПР приняли участие в митинге-концерте "Слава защитникам Отечества!" Общество

Фото: НРО ЛДПР

В преддверии 23 февраля во всех субъектах России проходят патриотические митинг-концерты, на которых чествуют всех защитников Родины – от ветеранов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции.

В Нижнем Новгороде торжество прошло в Парке Победы. На праздник пришли представители общественных организаций, политических партий и простые горожане. От Нижегородского регионального отделения ЛДПР в мероприятии приняло участие 200 человек: депутаты, координаторы, молодёжь, сотрудники аппарата и активисты разделили этот момент с единомышленниками, настоящими патриотами своей страны.

"Тысячи людей пришли сюда в этом предпраздничный вечер, чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину в прошлом, а также тем, кто в эти минуты отстаивает интересы нашей страны. Слава российским воинам, которые во все времена не словом, а делом показывали своё мужество, отвагу и готовность отдать жизнь за любимую страну", - сказали представители ЛДПР.