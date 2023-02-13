Праздничная подсветка появится на башне Нижегородского кремля 23 февраля Общество

В честь празднования Дня защитника Отечества 23 февраля на Дмитриевской башне Нижегородского кремля будет организована аудиовизуальная инсталляция.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, праздничное поздравление будет посвящено военнослужащим, которые сегодня находятся на боевом посту, и всем тем, кто имеет отношение к защите нашей Родины. 3D-мэппинг воплотит нижегородская студия мультимедийных технологий dreamlaser.

Так, со стороны площади Минина и Пожарского нижегородцы увидят главные символы праздника – огненную пятиконечную звезду, флаг Российской Федерации, а также объёмную цифру 23, которая будет нести знаковое послание.

Инсталляция будет транслироваться 23 февраля с 18:00 до 3:00 ночи. Сюжет будет воспроизводиться каждые несколько минут, что позволит посмотреть её максимальному числу людей.

Как отметил управделами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, 23 февраля - это праздник сильных, мужественных людей, для которых защита Отечества является призванием, смыслом жизни.

"Искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия в этот день - всем, кто ежедневно своим трудом доказывает преданность Родине, любовь к России и своему народу, а также ветеранам за их героический подвиг во время Великой Отечественной войны", - сказал он.

Напомним, что сегодня с 19:00 до 23:00 будет включена архитектурно-художественная подсветка на телебашне, расположенной на улице Белинского в Нижнем Новгороде.