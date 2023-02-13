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Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 3-6 марта

02 марта 2023 11:25  [44] Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 3 марта, до 8:00 понедельника, 6 марта.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Также напомним, что участок улицы Ошарской около ТЮЗа закрыт для транспорта с 27 февраля до 15 апреля из-за строительства метро.

Кроме того, схема движения у стройплощадки метро на площади Сенной также изменена с 28 февраля.

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Теги:
движение Транспорт
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