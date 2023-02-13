Елена Аржанова: "Будущее города напрямую зависит от его жителей" Общество

Елена Аржанова

В Нижегородской области 6 марта стартовало голосование за проекты, выдвинутые инициативными жителями в рамках проекта "Вам решать!". Принять участие в голосовании можно до 7 апреля, а подведение итогов состоится до 1 мая.

Нижний Новгород также участвует в конкурсном отборе в этом году. Из областной казны на реализацию проектов городу выделена субсидия в размере 180 млн руб.

Напомним, проект предусматривает участие жителей на всех его этапах. От числа народных голосов, отданных за тот или иной проект, будут зависеть результаты конкурса, поскольку этот критерий отбора является самым существенным. Самые популярные инициативы получат более высокие оценки - и шанс на получение субсидии для реализации проекта уже в этом году.



Как отметила зампредседателя постоянной комиссии Гордумы по экологии Елена Аржанова, будущее города напрямую зависит от его жителей.

"6 марта начался важный этап народного голосования за поддержку инициатив в рамках проекта "Вам решать!". И хотя он существует сравнительно недавно, его высокая популярность среди нижегородцев не вызывает сомнений. Объединение жителей в инициативные группы позволяет разработать проекты благоустройства детских и спортивных площадок, парков и скверов, что, в свою очередь, даёт возможность улучшить в целом инфраструктуру нашего города", - подчеркнула депутат.

Она напомнила, что в 2023 году кроме привычных направлений "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива" вводится новое направление "Молодёжная политика" для развития инфраструктуры по организации досуга и развития юного поколения.

"На территории моего избирательного округа №26 в Нижегородском районе в 2023 году до этапа голосования дошли три проекта, в том числе, по устройству наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки от дома №136 по улице Родионова к Слободе Печёры, ремонту детской площадки около дома №23 по Казанскому шоссе. Хочу отметить, что до появления проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" жители указанного дома не раз обращались в мою общественную приемную, и при поддержке депутатов Законодательного собрания удалось установить лишь отдельные игровые элементы. Кроме того, есть инициатива по установке детской площадки около дома №118/29 по улице Белинского, которую я поддерживаю с 2021 года", - рассказала зампредседателя постоянной комиссии по экологии.

"Вам решать!" - это один из тех проектов, где люди самостоятельно проявляют инициативу и добиваются результатов. В своих социальных сетях и на встречах я всегда информирую граждан о всех этапах его реализации, и сегодня призываю принять активное участие в голосовании. Будущее города напрямую зависит от его жителей", - резюмировала Елена Аржанова.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на реализацию проекта "Вам решать!" в Нижегородской области из регионального бюджета выделено 1,2 млрд рублей. Заявки на участие собирались с 1 февраля по 1 марта.