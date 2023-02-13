Наркопритон ликвидировали в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Наркопритон ликвидировали в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, притон действовал в доме на улице Перекопской в период с октября 2022 года по январь 2023 года.

Свою квартиру для употребления наркотиков предоставлял ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 232 ч. 1 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Обвиняемый признал свою вину.

Ранее сообщалось, что нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии.