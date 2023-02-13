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Наркопритон ликвидировали в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, притон действовал в доме на улице Перекопской в период с октября 2022 года по январь 2023 года.
Свою квартиру для употребления наркотиков предоставлял ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 232 ч. 1 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Обвиняемый признал свою вину.
Ранее сообщалось, что нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии.
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