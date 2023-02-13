Пятидесятилетнюю женщину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Пятидесятилетнюю женщину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, женщина была задержана на улице Лесной в Ленинском районе. При себе у нее было обнаружено 32 свертка с неизвестным веществом. В одном из них по результатам выборочной экспертизы оказался мефедрон - массой 9,841 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Также у нижегородки были изъяты два телефона, банка с неизвестным веществом, пакетики для фасовки, весы и другое.

Отмечается, что ранее 50-летняя женщина была судима за применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии.