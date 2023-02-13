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Пятидесятилетнюю женщину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, женщина была задержана на улице Лесной в Ленинском районе. При себе у нее было обнаружено 32 свертка с неизвестным веществом. В одном из них по результатам выборочной экспертизы оказался мефедрон - массой 9,841 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Также у нижегородки были изъяты два телефона, банка с неизвестным веществом, пакетики для фасовки, весы и другое.
Отмечается, что ранее 50-летняя женщина была судима за применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас она находится под стражей.
Ранее сообщалось, что нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии.
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