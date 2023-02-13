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Общество

Представительницы нижегородской IT-индустрии в рамках проекта "Неймарк.Лекторий" расскажут о своем профессиональном опыте

13 марта 2023 17:39  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представительницы нижегородской IT-индустрии в рамках проекта "Неймарк.Лекторий" расскажут о своем профессиональном опыте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие пройдет 22 марта в 18:00 в Доме народного единства.

Руководитель R&D Intel в России Марина Алексеева расскажет о зарождении движения Women in Big Data, вариантах развития в индустрии и выходе из кризисных ситуаций в момент выгорания. 

Руководитель Women in Big Data в России Татьяна Черепанова расскажет о том, как женщины добиваются успеха и становятся лидерами в своих областях, а также объяснит, почему важно привлекать женщин на работу в ИТ-сферу.

Ведущий инженер Huawei, чемпионка ICPC 2021 года Валерия Рябчикова расскажет, почему крупные компании обращают внимание на участников и победителей олимпиад, а также поделится советами, которые помогут успешно пройти собеседование.

Встреча состоится в офлайн- и онлайн-режиме в формате "вопрос-ответ". Зарегистрироваться на мероприятии и задать вопросы спикерам можно на сайте.

Напомним, в марте в Нижнем Новгороде проходит серия образовательных проектов об онкологии.

Также ранее сообщалось, что нижегородские педагоги пройдут переподготовку по программе "Неймарк".

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Теги:
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