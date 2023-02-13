Новая методика исследования свертываемости крови внедрена в нижегородской больнице им. Семашко Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая методика исследования свертываемости крови - тромбодинамика - внедрена в нижегородской больнице им. Семашко. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, эта методика впервые используется в государственном медицинском учреждении региональной системы здравоохранения.

Тромбодинамика позволяет оценить уровень свертываемости крови пациента, что важно при проведении терапии, предотвращающей образование тромбов. Также метод используется в исследованиях нарушения гемостаза - свойство крови, заключающееся в сохранении своего жидкого состояния, остановке кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворении тромбов, выполнивших свою функцию.

Как рассказал главный врач больницы Сергей Богданов, тромбодинамика также позволяет смоделировать локальный запуск свертывания крови, то естьм сымитировать образование тромба в области поврежденной сосудистой стенки.

При этом данную методику можно использовать не только в кардиологии, но и в других областях: в неврологии – при лечении ишемических инсультов, в акушерстве и гинекологии – при контроле гормональной заместительной терапии беременных, в хирургии – для оценки риска тромботических осложнений в дооперационном или послеоперационном периоде, а также при тромбозе глубоких вен и септических состояниях.

Ранее сообщалось, что медицинскую сортировку поступающих пациентов ввели в нижегородской больнице им. Семашко.