Следственный комитет проведет проверку строительства новой канатной дороги в Нижнем Новгороде после жалоб жителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о несогласии с планируемым строительством канатной дороги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Напомним, новую пассажирскую канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде, которая свяжет Заречную и Нагорную части, планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

О подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля.

Согласно информации, нижегородцы рассказали СК, что строительство канатной дороги в нарушение законодательства будет вестись на озелененных территориях общего пользования.

Также, по словам обратившихся, опоры дороги планируется разместить рядом с подземной рекой, где происходят провалы грунта из-за аварийного коллектора.

В связи с этим нижегородцы считают, что строительство канатной дороги может повлиять на целостность фундаментов рядом расположенных домов.

Руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено провести процессуальную проверку и предоставить доклад о ней Александру Бастрыкину.

В пресс-службе ГК "Урбантех" подчеркнули, что новая канатная дорога будет оказывать минимальное влияние на места отдыха горожан, так как канатные дороги признаны самым экологичным и бесшумным транспортом во всем мире.

Сейчас идет разработка проектной документации, в которой учитываются все перечисленные выше факторы. Проект пройдет государственные строительную, экологическую и историко-культурную экспертизы.

Нижегородцы могут направить свои предложения и желания "Урбантех" по адресу info@urbantechgroup.ru.