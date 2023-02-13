Коммунальные службы Нижнего Новгорода за прошедшие сутки откачали почти 3,5 тысячи кубометров талой воды Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода за прошедшие сутки откачали почти 3,5 тысячи кубометров талой воды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, откачка воды во всех районах ведется круглосуточно.

Сегодня готовность водооткачивающей техники проверили в Автозаводском и Приокском районах.

По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, отряд из 39 человек и 27 единиц водооткачивающей, инженерной и автомобильной техники полностью готов к противопаводковому периоду. Мониторинг мест возможного подтопления талыми и грунтовыми водами ведется круглосуточно.

Всего с 1 марта в районе расчистили 567 ливневых колодцев на ул. Лескова, Веденяпина, Краснодонцев, пр. Молодежный, Ленина, Ильича и других.

В Приокском районе подготовлено 23 единицы техники и 78 человек личного состава.

Личный состав коммунальных служб прошел инструктаж на знание правил безопасности, наличие специальной экипировки, одежды и обуви, исправность технических средств.

Ранее ГУ МЧС по Нижегородской области предупредило об опасности схода снега и наледи с крыш.