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Коммунальные службы Нижнего Новгорода за прошедшие сутки откачали почти 3,5 тысячи кубометров талой воды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, откачка воды во всех районах ведется круглосуточно.
Сегодня готовность водооткачивающей техники проверили в Автозаводском и Приокском районах.
По словам главы администрации Автозаводского района Александра Нагина, отряд из 39 человек и 27 единиц водооткачивающей, инженерной и автомобильной техники полностью готов к противопаводковому периоду. Мониторинг мест возможного подтопления талыми и грунтовыми водами ведется круглосуточно.
Всего с 1 марта в районе расчистили 567 ливневых колодцев на ул. Лескова, Веденяпина, Краснодонцев, пр. Молодежный, Ленина, Ильича и других.
В Приокском районе подготовлено 23 единицы техники и 78 человек личного состава.
Личный состав коммунальных служб прошел инструктаж на знание правил безопасности, наличие специальной экипировки, одежды и обуви, исправность технических средств.
Ранее ГУ МЧС по Нижегородской области предупредило об опасности схода снега и наледи с крыш.
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