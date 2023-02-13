Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода за два месяца 2023 года Экономика

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по бюджетной и финансовой политике обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода по итогам двух месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Так, на 1 марта доходная часть бюджета исполнена в сумме 3 млрд 488 млн рублей, что составляет 6,6% к годовому плану. Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила 2 млрд 398 млн руб.

Собственные доходы города получены в сумме 1 млрд 90 млн рублей. По неналоговым доходам за два месяца текущего года поступило 731 млн рублей при плане 409 млн рублей. По словам директора департамента финансов мэрии Юрия Мочалкина, перевыполненными оказались доходы от оказания платных услуг и от компенсации затрат государства, от использования имущества, от продажи активов и от штрафов.

По итогам двух месяцев расходная часть бюджета города исполнена в сумме 6 млрд 896 млн рублей(12% к годовому плану), в том числе за счет собственных средств профинансированы расходы в сумме 3 млрд 912 млн рублей. Наибольший объем расходов (70%) пришелся на социальную сферу города – 4 млрд 801 млн рублей. На содержание дорог направлено 768 млн рублей, на поддержку жилищно-коммунального хозяйства – 558 млн рублей, на транспорт – 190 млн рублей.

По данным на 1 марта дефицит бюджета города составил 3 млрд 408 млн рублей. Объем муниципального долга с начала года снизился на 2 млрд рублей и по состоянию на 1 марта 2023 года составил 13 млрд 116,3 млн рублей и включает только бюджетные кредиты.

"Пока ситуацию с исполнением доходной части удается контролировать за счет использования бюджетных средств – в виде межбюджетных кредитов и казначейских средств. Это сильно помогает в части экономии от использования коммерческих заимствований. Пока нет ни одного критичного фактора, но ситуацию необходимо жестко мониторить и принимать решения в ручном режиме", - сказал председатель постоянной комиссии Гордумы по бюджетной и финансовой политике Марк Фельдман.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы обсудили итоги реализации программы "Развитие МСП" в Нижнем Новгороде в 2022 году.