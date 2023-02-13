Более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца

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Более 2,5 килограммов метилэфедрона изъяли полицейские у 21-летнего нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, мужчина был задержан 10 марта на улице Богдановича в Нижнем Новгороде. При себе у него был обнаружен сверток с почти двумя килограммами метилэфедрона.
Также в телефоне у задержанного хранились координаты уже сделанных закладок. Находящиеся в них наркотики также были изъяты полицейскими.
В доме у нижегородца были обнаружены свертки с наркотиками, пакеты, изоленты, электронные весы, банковский карты и телефон. Общий вес всех изъятых наркотиков составил более 2,5 кг.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств...). Молодой человек находится под стражей.
Ранее сообщалось, что пятидесятилетнюю женщину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков.
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