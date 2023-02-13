Экотропу проложат в Бурнаковской низине
Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода
Голосование за инициативы проекта "Вам решать!"
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
16 марта 2023 19:03  [101] Более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца
16 марта 2023 15:38  [176] Сотрудники ГО и ЧС Нижнего Новгорода спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с Канавинского моста
16 марта 2023 13:12  [149] Число случаев телефонного мошенничества по итогам 2022 года выросло на 30%
16 марта 2023 12:03  [175] Заведующая детским садом в Городце обвиняется в присвоении 120 тысяч рублей
16 марта 2023 11:02  [211] Низководный мост затопило в Гагинском районе из-за паводка
16 марта 2023 09:28  [226] Груженая снегом машина врезалась в столб на территории Нижегородского кремля
15 марта 2023 18:10  [282] Военный суд в Нижегородской области приговорил сержанта к четырем годам колонии за избиение рядового
15 марта 2023 16:08  [326] Нижегородского военного осудили за смертельное ДТП и уклонение от службы
15 марта 2023 13:45  [464] Нижегородский сотрудник ДПС подозревается в получении взятки
14 марта 2023 16:24  [294] Представитель подрядчика "Нижегородского водоканала" приговорен к условному сроку за взятки
Происшествия

Более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца

16 марта 2023 19:03  [101] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Более 2,5 килограммов метилэфедрона изъяли полицейские у 21-летнего нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина был задержан 10 марта на улице Богдановича в Нижнем Новгороде. При себе у него был обнаружен сверток с почти двумя килограммами метилэфедрона.

Также в телефоне у задержанного хранились координаты уже сделанных закладок. Находящиеся в них наркотики также были изъяты полицейскими.

В доме у нижегородца были обнаружены свертки с наркотиками, пакеты, изоленты, электронные весы, банковский карты и телефон. Общий вес всех изъятых наркотиков составил более 2,5 кг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 УК РФ  (покушение на незаконный сбыт наркотических средств...). Молодой человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пятидесятилетнюю женщину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph