Более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Более 2,5 килограммов метилэфедрона изъяли полицейские у 21-летнего нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина был задержан 10 марта на улице Богдановича в Нижнем Новгороде. При себе у него был обнаружен сверток с почти двумя килограммами метилэфедрона.

Также в телефоне у задержанного хранились координаты уже сделанных закладок. Находящиеся в них наркотики также были изъяты полицейскими.

В доме у нижегородца были обнаружены свертки с наркотиками, пакеты, изоленты, электронные весы, банковский карты и телефон. Общий вес всех изъятых наркотиков составил более 2,5 кг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 5 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств...). Молодой человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пятидесятилетнюю женщину задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в сбыте наркотиков.