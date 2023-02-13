Депутаты ЗСНО взяли на контроль замену трамвайных путей на территории Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Региональные парламентарии в ходе выездного заседания комитета по транспорту договорились взять на контроль вопрос модернизации трамвайных путей в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, мероприятие состоялось на базе трамвайного депо №3 в Автозаводском районе.

Депутаты осмотрели состояние инфраструктуры, а также оценили комфорт салона нового вагона "МиНиН".

В настоящее время ремонтные работы по замене трамвайных путей продолжаются в Сормовском районе: от станции Варя до центра Сормово.

Ожидается, что в ближайшее время аналогичные работы начнутся на проспекте Гагарина в Приокском районе.

Кроме того, на период 2023 - 2025 годов запланирован ремонт всех трамвайных депо в Нижнем Новгороде.

Как отметил по итогам выездного совещания председатель комитета ЗСНО по транспорту, депутат Владимир Солдатенков, депутаты станут внимательно отслеживать ход ремонтных работ. Он также подчеркнул, что с трамваями связано будущее пассажирских перевозок в областном центре.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции трамвайной линии на Мызе в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.