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Седьмой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде 7-13 июля

20 марта 2023 12:55  [30] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Седьмой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде 7-13 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, с сегодняшнего дня стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе. Он продлится до 20 мая.

Принять участие в фестивале могут фильмы любых жанров, снятые в период с 2021 по 2023 года.

С подробностями и правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Напомним, в 2022 году шестой кинофестиваль "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. 

С прошлогодними победителями конкурсной программы фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Кинематограф Фестиваль
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