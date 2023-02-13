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Седьмой кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде 7-13 июля. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, с сегодняшнего дня стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе. Он продлится до 20 мая.
Принять участие в фестивале могут фильмы любых жанров, снятые в период с 2021 по 2023 года.
С подробностями и правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Напомним, в 2022 году шестой кинофестиваль "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.
С прошлогодними победителями конкурсной программы фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
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