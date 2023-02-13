Проект "Городские экспедиции" предложил увековечить историческую надпись на стене Кремля в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Городские экспедиции

Проект "Городские экспедиции" предложил увековечить историческую надпись на стене Кремля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, надпись появилась в военное время. Она гласит "Стена на посту, 31 Х 43 М.И.Н.". Историки затрудняются объяснить значение надписи.

Как рассказала куратор проекта "Городские экспедиции" Ирина, изучить историю надписи возможно только при нахождении потомка или знакомого автора, однако это маловероятно.

В период Великой Отечественной войны нижегородцы отправлялись на фронт из Кремля. Поэтому кто-то мог остановить надпись на стене на прощание. При этом вандализмом с точки зрения истории это считать нельзя, так как в 1943 году Кремль не был памятников архитектуры и не охранялся законом.

Кураторы проекта "Городские экспедиции" в Нижнем Новгороде предложили поместить историческую надпись под стекло.

"Это был бы яркий пример подлинного сохранения истории, который бы показал: важно сохранять все эпохи, а не воссоздавать "историческую справедливость" и не стремиться к неуловимому "как было изначально". В истории было и такое, что Кремль не был памятником, и живо свидетельство его оборонного значения…" - отмечают они.

Ранее сообщалось, что скульптура птички в стене Нижегородского кремля была отреставрирована.