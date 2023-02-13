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Общество

Аллею в Новинках благоустроят по программе ФКГС в 2023 году

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Аллею на ул. Центральной в поселке Новинки Приокского района в 2023 году планируется благоустроить по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Как рассказали в администрации района, запланирован ремонт дорожно-тропиночной сети, с укладкой нового покрытия.

В частности, подрядчику предстоит проложить 2,3 тыс кв. м асфальтовых и брусчатых дорожек, установить около 2,1 тыс п.м бортового и дорожного камня. Кроме того, на аллее пройдет устройство 1,8 тыс кв. м площадок с резиновым покрытием под будущие детскую и спортивную площадки.

Еще на данной территории запланировано озеленение: так, планируется высадка почти 900 деревьев и кустарников, обустройство 5 тыс. кв.м газонов. Также по просьбам жителей около аллеи высадят ель для проведения новогодних праздничных мероприятий.

Также в планах на текущий год благоустройство еще одного общественного пространства в ЖК "Окский берег".

Ранее сообщалось, что проспект Бусыгина в Автозаводском районе будет благоустроен за 161,8 млн рублей. Линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Приокский район
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