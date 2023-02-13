Эдуард Саксонов
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Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт". Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Согласно информации, такое решение специалист принял после собрания руководства клуба.
Эдуард Саксонов возглавлял "Старт" на протяжении двух последних лет. Предполагается, что он перейдет в "Мурман" из Мурманска.
Отметим, что в прошедшем сезоне Суперлиги по хоккею с мячом "Старт" занял 9 место, а "Мурман" расположился на 10 строчке.
Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон.
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