Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт" Спорт

Эдуард Саксонов Фото: пресс-служба ХК "Старт"

Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт". Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, такое решение специалист принял после собрания руководства клуба.

Эдуард Саксонов возглавлял "Старт" на протяжении двух последних лет. Предполагается, что он перейдет в "Мурман" из Мурманска.

Отметим, что в прошедшем сезоне Суперлиги по хоккею с мячом "Старт" занял 9 место, а "Мурман" расположился на 10 строчке.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон.