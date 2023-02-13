Нижний Новгород появится на новой купюре 1000 рублей
Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
23 марта 2023 11:16  [108] Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт"
23 марта 2023 10:09  [124] ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон
22 марта 2023 16:06  [247] Александр Харламов: "Игорь Ларионов хочет добиться успеха с "Торпедо"
22 марта 2023 15:36  [320] Нижегородцы одновременно подали 85 тысяч заявок на билеты на домашние матчи ХК "Торпедо" против СКА
22 марта 2023 11:15  [258] Денис Казанский прокомментирует матч ХК "Торпедо" в фан-зоне ТРК "Небо"
21 марта 2023 17:39  [419] Титульный спонсор ФК "Пари Нижний Новгород" не планирует прекращать сотрудничество с клубом
20 марта 2023 13:07  [299] Юные выксунцы побывали на игре Молодежной хоккейной лиги
19 марта 2023 16:15  [719] БК "Пари НН" выиграл Кубок России по баскетболу
13 марта 2023 10:08  [463] III Нижегородский лыжный марафон прошел 11 марта при поддержке Нижегородской областной фармации
12 марта 2023 19:38  [758] ХК "Торпедо" вышел в 1/2 финала Западной конференции КХЛ
Спорт

Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт"

23 марта 2023 11:16  [108] Спорт
Эдуард Саксонов

Эдуард Саксонов

Фото: пресс-служба ХК "Старт"

Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт". Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, такое решение специалист принял после собрания руководства клуба.

Эдуард Саксонов возглавлял "Старт" на протяжении двух последних лет. Предполагается, что он перейдет в "Мурман" из Мурманска.

Отметим, что в прошедшем сезоне Суперлиги по хоккею с мячом "Старт" занял 9 место, а "Мурман" расположился на 10 строчке.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph